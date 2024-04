Como Carille pode atrapalhar Abel em outro sonho que não o tri do Paulista

Depois, em 2023, uma situação parecida aconteceu. Thiago Carpini, na época no Água Santa, foi o escolhido da vez mesmo sendo derrotado no jogo de volta no Allianz Parque.

Em ambas as vezes, há uma explicação semelhante e que poderá ser usada novamente em 2024: o sistema de votação para a premiação do Paulistão.

Os capitães e técnicos participantes são convidados a votar na semana que antecede o jogo de volta da final. Nesta temporada, há a possibilidade de alteração do voto após a partida de domingo, mas o cenário não deve ser alterado.

Além do trabalho de conseguir levar um time teoricamente mais fraco do que o Palmeiras até a decisão, os concorrentes conseguiram algo em comum: vencer o jogo de ida e isso, claro, impacta na hora da escolha. Em 2022, 2023 e 2024 o Alviverde saiu derrotado.

Desta vez, Fábio Carille conseguiu o que ninguém imaginava: levar o Santos até o último jogo do campeonato mesmo depois de uma reformulação profunda feita pelo time da Vila Belmiro após o rebaixamento no Brasileirão do ano passado.