Globo e Libra anunciam acordo de R$ 6 bilhões; veja o que diz cada clube

O Flamengo, desde o início, tem trabalhado muito pela união dos clubes. Por isso, vemos com muita satisfação o fechamento deste contrato. Para nós, ele é um primeiro e importante passo na formação de uma futura Liga. Rodolfo Landim, presidente do Clube de Regatas do Flamengo

É um momento importante por podermos celebrar esse acordo de cinco anos com a Rede Globo, uma empresa que é referência mundial na cobertura e transmissão de eventos esportivos. Esse contrato mostra também o eficiente trabalho da LiBRA e o reposicionamento dos clubes no mercado. Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube

É um passo muito importante, que mostra que a atuação conjunta valoriza os ativos na mesma forma em que atuam as grandes ligas mundiais. A governança da LiBRA é dos próprios times, que agiram de maneira profissional e puseram os interesses do futebol brasileiro em primeiro lugar. Raul Aguirre, CEO do Esporte Clube Bahia

Acho que se inauguram novos tempos no futebol brasileiro. Juntos, demos um passo importante para a profissionalização do futebol. Esse contrato com a Globo, sem sombra de dúvidas, é um acordo histórico. Fabio Motta, presidente do Esporte Clube Vitória

Este é um momento de celebração para a LiBRA, mas não vamos parar por aqui. Temos nos dedicado incansavelmente para criar um movimento novo, de evolução e crescimento sustentável para o nosso campeonato. Chegamos a um acordo que representa a grandiosidade do bloco, e teremos ao nosso lado uma parceira histórica e reconhecida do futebol brasileiro. Alberto Guerra, presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense