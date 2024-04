Soluções para problemas do Palmeiras de 2023 põem Abel em encruzilhada

Com a chegada de Aníbal, no entanto, ele precisou voltar a atuar mais como um 8 do que como um 5, como gosta de dizer Abel. No Paulista, a solução foi colocá-lo um pouco mais pela esquerda. Não foi a mesma coisa. É verdade que podemos colocar na conta um tempo de readaptação, a expectativa gerada por um 2023 brilhante, uma lombalgia e tantos outros elementos que estão sempre no futebol. Mas a verdade é que Zé Rafael não rendeu o esperado.

Outro que foi deslocado pela esquerda nas últimas partidas e não rendeu o que o time precisa é Raphael Veiga. Além de também precisar coordenar com as subidas de Aníbal, o meio-campista também foi deslocado para dar mais espaço para Endrick atuar aberto pela direita, que também precisa se entender com Flaco, que está mais centralizado. A ausência de Zé Rafael nas últimas partidas também o deslocam mais para a esquerda.

Abel disse que ele está cansado e desgastado. Isso pode fazer parte da equação que tirou de Veiga seu máximo potencial, mas mudar o lado de jogo também requer tempo de adaptação. A titularidade de Endrick, aliás, foi uma solução que claramente deu certo no fim do ano passado, na arrancada para o título do Brasileirão, mas que ainda não está 100% encaixada no Palmeiras de 2024.

Contra o Santos e contra o Novorizontino, o técnico português admitiu que não esteve no seu melhor potencial como técnico, citou que pediu funções especiais a alguns de seus jogadores, entre eles Raphael Veiga. Mas até aqui ele parece não ter encontrado a resposta para isso.

Há soluções que se apresentam para quem não está no dia a dia como as entradas de Luís Guilherme e Rômulo. O primeiro tem sido usado mais pelas pontas, mas pode jogar como camisa 10 como já mostrou nas categorias de base. O segundo ainda precisa de tempo de adaptação, mas fez um ótimo Paulistão como o Novorizontino, inclusive, atuando mais pela esquerda.