O dilema entre hierarquia e talento criado por Abel Ferreira no Palmeiras

Abel Ferreira tem métodos que o fazem muito vencedor. Os resultados estão aí e não me deixam mentir. Mas isso não significa que ele é perfeito. No Palmeiras, ele tem vivido um dilema entre alguns dos princípios que norteiam a sua cartilha: o duelo entre hierarquia e talento.

Para decidir quem está na frente na fila por uma oportunidade, o português tem alguns critérios. Cumprir funções é o principal deles, além de outros itens como experiência, vontade, disciplina no dia a dia e tantos outros. A questão é que, muitas vezes, o talento fica muito longe nessa fila.

O exemplo de ontem é bastante claro. Luís Guilherme entrou e fez, no seu primeiro toque, mais do que Breno Lopes fez em 60 minutos de jogo. Provavelmente, mais do que Breno Lopes fez durante todo o ano.