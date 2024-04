Santos deixa claro que quis pressionar Claus para final contra o Palmeiras

Raphael Claus e Flávio Rodrigues são os dois melhores e mais experientes árbitros do quadro de árbitros da Federação Paulista de Futebol. Dentro de todas as limitações que temos entre os árbitros, não há nenhum nome melhor do que os dois. Quem mais o Santos indicaria para esse jogo?

É importante, também, que Abel Ferreira também se comporte à beira do campo e seja punido de maneira correta caso ultrapasse o limite do bom senso na hora de reclamar das decisões do juiz.