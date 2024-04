Abel sai da rotina, mas vê Endrick, o mesmo de sempre, definir o título

O Palmeiras ser campeão sob o comando de Abel Ferreira não é mais novidade. Mas o português deixar de lado algumas convicções para buscar o resultado pode ser a notícia da vez na vitória por 2 a 0 em cima do Santos que garantiu o tricampeonato do Paulista consecutivo.

O técnico português desistiu do esquema com três zagueiros e dois laterais, escalou a equipe no 4-3-3 e viu o Verdão melhorar consideravelmente na produção ofensiva. É verdade que o dono da casa ainda deu muitas chances para o time da Vila Belmiro, contou com Mayke tirando bola em cima da linha e Weverton fazendo defesas importantes, mas o que produziu mais venceu.

O que não saiu da rotina foi Endrick chamando o jogo. No novo esquema, o atacante pôde atuar em todas as funções ofensivas. Ele caiu pela esquerda para sofrer o pênalti do primeiro gol, roubou a bola pela direita para iniciar a jogada do segundo e atraiu a marcação de pelo menos dois, às vezes três zagueiros santistas.