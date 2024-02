Quais são as propostas para o Corinthians para TV do Brasileiro-2025

Já a Liga Forte Futebol conta com Fluminense, Inter, Athletico, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma, Atlético-GO, Juventude, Cruzeiro, Vasco e Botafogo.

Com nova gestão, comandada pelo presidente Augusto de Mello, a diretoria do Corinthians não estava engajada na negociação da Libra com a Globo no início do ano. Quando chegou na reunião do grupo em fevereiro, o representante alvinegro mostrou-se cauteloso e queria conhecer números.

A diretoria corintiana claramente não gostou do que ouviu da Libra. E, assim como o Santos, foi se reunir com os investidores da Liga Forte, LCP (Carlos Gamboa), XP Investimentos, General Atlantic e Live Mode. Houve a influência do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, que tem feito lobby em favor da Liga Forte Futebol junto a clubes paulistas.

E aqui o que se propõem em cada grupo para o Corinthians:

Liga Forte Futebol

O Corinthians não vai aderir ao grupo formalmente. Sua negociação é feita diretamente com os investidores da LFF. Para atrair o clube, as empresas ofereceram uma espécie de garantia mínima de receita, como revelado pelo blog.