Abel corrige erro com Endrick e salva Weverton de ser vilão de novo

Abel Ferreira demorou, mas consertou seu próprio erro na escalação inicial e fez o Palmeiras dominar boa parte do jogo. Faltou criar chances de gol mais claras e, por isso, o empate em 1 a 1 com o São Paulo foi um bom resultado para retratar o que foi o clássico deste domingo no Morumbi. O Tricolor segue com boas chances de se classificar e vê o rival encaminhar a melhor campanha do Paulista.

O Verdão começou melhor, com mais controle de jogo, mas não conseguia furar a linha de três zagueiros colocada por Thiago Carpini, que claramente queria amarrar o jogo e tentar atuar no erro do adversário, ainda mais sem poder contar com Calleri. Foi justamente o que aconteceu. Weverton errou na saída de bola, colocou Richard Ríos na fogueira e, depois de bate-rebate, deixou chute defensável de Alisson passar. O goleiro vive péssima fase e foi salvo de sair de vilão em mais um clássico.

Nesse lance, cabe uma primeira observação sobre a arbitragem, que depois voltaria a ser protagonista no restante do jogo. Richard Rios acertou a canela de Pablo Maia com as travas e tomou só amarelo. Um cartão vermelho não seria um absurdo.