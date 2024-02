Belluzzo admite erro com multa da Samsung no Palmeiras e investiga caso

Na época do acordo, o Palmeiras divulgou que a Fiat arcaria com a multa rescisória para entrar no lugar da Samsung. As contas daquele momento indicavam que o total seria de R$ 7 milhões. Esse valor foi depositado, mas não foi usado para o fim prometido.

"Eu passei o dia falando com as pessoas da minha gestão na época para entender o motivo. Quando assumi o Palmeiras, tínhamos dívidas que inclusive poderiam resultar em cadeia. Não pagavam impostos, tinha atraso de salário, de imagem e tudo mais. Eu tenho a impressão que usamos o dinheiro que a Fiat nos depositou para outros fins, mas eu não tenho a certeza de como. Estou falando com as pessoas para entender, mas, de qualquer jeito, o que aconteceu na minha gestão é minha responsabilidade", afirmou Belluzzo à coluna.

O processo corre em segredo de Justiça desde a gestão de Arnaldo Tirone, que assumiu o clube logo depois de Belluzzo. A estratégia do departamento jurídico foi de sempre recorrer da decisão. Hoje em dia, o Palmeiras tem a esperança de diminuir o valor na sua última instância, em Brasília, além de também abrir conversas com a Samsung para negociar formas de pagar esse montante.