O Palmeiras estuda maneiras para negociar a dívida na casa dos R$ 50 milhões que tem com a Samsung. O caso está na última etapa na Justiça e deve ter um capítulo final divulgado em breve. O Alviverde está pessimista e sabe que provavelmente será condenado a pagar.

Por conta disso, o clube vai tentar conversar com a empresa sul-coreana para ter alternativas para melhorar essa dívida. Há alternativas como formas que facilitem o pagamento ou diminuam o valor ou até mesmo negociar algum tipo de patrocínio da empresa com o clube ou com o estádio.

Leila Pereira deve se reunir em breve com a alta cúpula da empresa no Brasil para estudar essas alternativas. A ideia é diminuir ao máximo o impacto no caixa do clube. Em 2022, inclusive, o clube já tinha divulgado em balanço que já tinha separado R$ 18 milhões para honrar com essa dívida.