Com time A ou B, Palmeiras tem o mesmo problema que irrita Abel Ferreira

O Palmeiras escalou o time B e fez uma ótima apresentação hoje (15) diante do São Bernardo. A equipe dominou quase todo o jogo, mas só foi conseguir o gol perto dos acréscimos, quando Flaco López saiu do banco para receber assistência de Estevão. O 1 a 0 ficou longe de retratar o que aconteceu no estádio 1º de Maio. O placar poderia ter sido maior e essa deficiência certamente vai ser citada por Abel Ferreira na coletiva pós-jogo.

Esse problema já irrita o português há um bom tempo. Ele repetiu isso em várias ocasiões desde a sua chegada e, na segunda-feira, reclamou da mesma coisa no empate com o Santo André. Desta vez, o problema foi amenizado com o quinto gol do argentino em 2024.

Como poupou seus titulares para o jogo contra o Corinthians no domingo, dessa vez, o que vai mudar são os culpados pelos erros. Endrick, Luís Guilherme, Rony, John John e até Estevão tiveram chances, mas não venceram o goleiro Alex Alves.