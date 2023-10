"O Fortaleza tem uma obrigação de compra e já pagamos uma parte. São US$ 2,5 milhões por 50% e nós já pagamos US$ 300 mil e vamos pagar mais 500 mil em dezembro. O resto será pago em parcelas. O jogador vai ser do Fortaleza oficialmente no final do ano, não recebemos nenhuma proposta oficial e não temos intenção de vender o jogador", afirmou Paz.

"Considerando que compramos 50% por US$ 2,5 milhões, a gente só vende por uma proposta bem vantajosa e o nosso número hoje seria US$ 10 milhões. Não tivemos propostas oficiais e lamento que isso saia às vésperas de jogos importantes no Brasileirão e decisão de Sul-Americana", completou.

O Fortaleza joga hoje (18) contra o Vasco no retorno do Brasileirão, mas já tem a sua atenção voltada para a final da Sul-Americana contra a LDU, no dia 28 de outubro.

