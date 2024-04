Fluminense vai ter problemas em 2024 se não esquecer 2023

Sim, o Fluminense foi campeão da Libertadores, disputou o Mundial até o final ano, começou este meio atrasado, já sendo campeão da Recopa, exorcizando o fantasma da LDU.

E foi só. Sem apresentar um futebol consistente desde dezembro, o clube justificou os tropeços com o início tardio, a preparação adiada etc. etc. etc.

Só que agora até o Brasileirão já está on — e o Fluminense ainda não. Ontem, saiu de Salvador com uma derrota por 2 a 1 para o Bahia, que poderia ter sido pior.