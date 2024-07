Rayssa Leal: como é fácil esquecer que atletas também são crianças

Abrir exceções é difícil e o número de credenciais, limitado. O Comitê Olímpico precisa fazer malabarismos para acomodar centenas, senão milhares, de interesses.

Trata-se aqui, no entanto, de uma atleta multicampeã e menor de idade. Uma atleta que disputou seus primeiros Jogos Olímpicos — e conquistou sua primeira medalha — aos 13 anos. Treze. Uma garota que desde pequena frequenta os ambientes mais competitivos e que, para se sentir segura, pediu a companhia da mãe. Quem não entende o significado disso não entende humanos. Não entende o que é proteger crianças, especialmente meninas, de um universo bastante cruel.

Está aí o caso da ginástica americana, culminado na desistência de Simone Biles, em Tóquio, que não me deixa mentir.

Já lidei diretamente com credenciamento de atletas e sei o esforço hercúleo que os funcionários dos comitês fazem para desagradar o mínimo possível de pessoas. Também sei a importância que se dá à conquista de medalhas, ainda mais aos raríssimos brasileiros com chance de traçar um ouro. E sei o quanto o bem-estar dos atletas é — ou deveria ser — prioridade.

Sei também que a hipocrisia no esporte nos acompanha diretamente. Vemos sucesso, dinheiro, fama, medalhas, troféus, e rapidamente nos esquecemos de que ali estão crianças, adolescentes, pessoas muito jovens que, para ter tudo isso e nos entreter, abrem mão de viver uma vida normal. E que, às vezes, no meio do momento de maior pressão dessa vida insana, uma pressão que a maioria dos adultos jamais suportaria, sob os olhares e as cobranças de bilhões de espectadores, só queriam ter a mãe por perto.

Siga Alicia Klein no Instagram e no X (Twitter)