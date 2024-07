Em noite de opostos, Fluminense respira em cima de Palmeiras desfigurado

O Palmeiras fez uma de suas piores partidas do ano. O Fluminense, uma das suas melhores no Brasileirão. A julgar pela posição que ocupam no campeonato, a vitória do Tricolor fez todo o sentido. E significa muito na dura luta para fugir do Z4.

Diante de mais de 50 mil torcedores reanimados, a equipe de Mano Menezes venceu duas seguidas pela primeira vez, manteve-se fora da lanterna e deixou o Verdão em terceiro, quatro pontos atrás do Botafogo.

Se não fosse pelo gol de Jhon Arias, aos 42 do segundo tempo, Wilton Pereira Sampaio poderia ser escolhido como destaque da partida. Ele só não leva o troféu de pior arbitragem do dia porque Glenn Nyberg conseguiu dar 15 minutos de acréscimo em Argentina x Marrocos e não encerrar a partida depois que o VAR indicou impedimento no gol de empate sul-americano. Como diriam os franceses, hors-concours.