Brasileiro mal começou e já está claro o que temos de pior

No Serra Dourada, Ayrton Lucas tomou um pé alto na cara e nada. Alix Vinícius fez falta em Pedro e tomou vermelho direto, supostamente pela chance clara de gol do atacante. O pênalti contra o Atlético-GO, nos acréscimos, que rendeu a vitória ao Rubro-negro carioca e vermelho para Maguinho, só foi marcado depois de muitos replays no VAR — nenhum deles 100% convincente, na minha ousada opinião.

O Grêmio já não teve a mesma sorte. Lucas Piton, do Vasco, colocou o braço na bola e nada. VAR e nada.

No Barradão, dois impedimentos duvidosos pararam ataques do Palmeiras, além de cartões amarelos desnecessários para os dois lados.

Erros grandes, erros pequenos. Resultados de análise de VAR anunciados para todo o estádio em alguns lugares e em outros, não. Árbitros inexperientes estreando em jogos grandes.

John Textor deve estar salivando, afinal parece se importar menos com o Botafogo dentro de campo (que já perdeu de virada, para o Cruzeiro) e mais com provar uma teoria conspiratória qualquer.

Antes fosse. Antes houvesse uma solução simples: prendam os conspiradores! Cortem-lhes a cabeça!