Mentiroso, Dani Alves deve ser o 1º a pagar caro por desrespeitar mulheres

Mesmo diante de uma vítima que só teve seu nome divulgado pela família do suposto estuprador — a mãe de Daniel Alves expôs fotos da jovem em suas redes sociais — e que nunca quis saber de compensação financeira. Mesmo diante de evidências, como no caso de Cuca, que teve seu sêmen encontrado no corpo da criança estuprada.

A nossa palavra sempre vale menos. O nosso conhecimento. Nossos feitos. Já perdi as contas de quantas vezes fui instada por homens a provar que entendia de futebol, não satisfeitos com o fato de eu dizer que sim, nem com o fato de eu ser contratada por dois dos maiores veículos de comunicação do país para falar de futebol. Sem falar nas vezes em que meus nãos foram atropelados.

É difícil manter a esperança quando o noticiário reflete uma realidade tão torpe. Quando o que está ruim sempre pode piorar.

Daniel Alves deve ser o primeiro de sua estirpe a pagar caro por desrespeitar uma de nós (caso julgado culpado). Oxalá não seja o último.

