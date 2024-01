Condenações à revelia, quando não há representação legal do acusado, são proibidas no Brasil desde 1996. Trata-se de uma aberração, de fato.

A decisão, porém, não o inocenta no mérito. Não altera o que havia de provas nos autos, inclusive sêmen de Cuca coletado na menina. Também não altera todo o tratamento dado ao caso nos anos 1980 e mais recentemente, com clubes, jogadores e pessoas as mais variadas passando pano para estupro porque "foi há muito tempo".

A decisão altera, sim, o que podemos dizer de Cuca. Ele não é mais uma pessoa condenada por violentar, em grupo, uma criança de 13 anos. Não porque tenha sido absolvido ou por ausência de evidências, e sim porque o advogado apontado pelo Grêmio deu para trás um ano antes do julgamento e a Suíça resolveu seguir o processo mesmo assim.

Enfim, Cuca deixou de ser um condenado. Algo me diz que não faltará gente se abraçando à decisão para recorrer aos seus préstimos.

Sandra, a vítima, morreu cerca de 15 anos depois do episódio. Meu consolo é saber que também não faltará quem mantenha viva sua memória e a defesa de todas nós, nossos corpos e nossa liberdade.

Siga Alicia Klein no Instagram e no Twitter