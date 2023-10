Sustentáveis e inovadoras: 3 iniciativas 'fora da caixa' na área de ESG

De acordo com Rosa, a rastreabilidade de dados é importante para que a companhia seja auditável, isto é, para que as auditorias externas da Unilever e autoridades públicas tenham acesso e encontrem as informações até a ponta de origem. Os dados da multinacional são publicados no relatório anual global junto com o relatório de resultados, disponível no site da Unilever.

Na avaliação de Suelma Rosa, a Unilever está na liderança e na vanguarda da pauta ESG há duas décadas. "Nós fomos a primeira marca de consumo global a ter um plano de sustentabilidade em uma época muito anterior à constituição da sigla ESG. Já são 20 anos de um DNA voluntário em ESG", afirma.

Ainda segundo a executiva, não existe um núcleo de ESG na companhia, ele é incorporado nos processos de todos os departamentos, incluindo as equipes de comunicação, marketing, finanças, jurídico, entre outros. O mesmo vale para os profissionais que atuam na empresa. Do estagiário ao diretor, todas as posições precisam ter algum elemento das práticas ambientais, sociais e de governança no portfólio.