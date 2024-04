Tamanduá Jorginho perdeu a mãe em atropelamento e voltará à natureza

Acompanhamento com colete

"O Jorginho chegou aqui em setembro de 2022 nas costas da mãe, que havia sido atropelada em uma estrada na região do Lajeado", diz Gabriel Correa de Camargo, médico-veterinário do Cempas e aluno de mestrado da Unesp em Botucatu. A mãe não sobreviveu, e os veterinários se viram diante do desafio de promover a sobrevivência da cria. "O principal cuidado que adotamos foi alimentá-lo com fórmulas específicas, uma vez que não podia mais mamar na mãe", diz Camargo.

A avaliação dos pesquisadores é que a intervenção se mostrou extremamente eficaz, o que pode ser visto pelos indicadores de saúde. Quando chegou ao Cempas junto com sua mãe, ele pesava 5kg. Quando deixou as dependências da Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu, em dezembro de 2023, seu peso já havia chegado aos 35kg.

Desde 2020, a ONG Instituto de Defesa da Fauna (IDF) estabeleceu uma parceria com o Cempas envolvendo os cuidados com os tamanduás-bandeiras. Só em 2023 foram levados cerca de 30 indivíduos ao Cempas, muitos deles filhotes encontrados ao lado de mães mortas. Rogério Zacariotti, diretor-científico do IDF, explica as diferenças entre as metodologias mais usuais de soltura e o novo método em uso com Jorginho.

"Na chamada soltura 'hard', simplesmente se abre a caixa e o animal é praticamente largado na natureza. Neste método que chamamos de soltura branda, e será a primeira vez que vamos fazer isso, há todo um período para a adaptação do animal, até que o recinto seja aberto e ele possa ir para a natureza", diz. Como um cuidado adicional, depois de solto o animal ainda será monitorado por mais dois anos, por meio de um colete com transmissor.

A parceria entre o Cempas e o IDF envolve a participação da Agropecuária Santa Fé, propriedade rural que também se destaca por suas ações ligadas à sustentabilidade, como o uso de controle biológico nas áreas de plantio, o cuidado com seus recursos hídricos e o zelo pelas áreas de preservação permanente.