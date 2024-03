Na União Europeia, os lobos são protegidos graças à Convenção de Berna, assinada em 1979, que garante a conservação da fauna e flora dos países que fazem parte do bloco - mais um ponto que contribui para aumentar a tensão deste cabo de guerra entre quem defende o bicho e quem quer caçá-lo.

De um lado, os pecuaristas afirmam que os lobos se reproduzem exponencialmente, ameaçando atividades pastorais centenárias; do outro lado, no entanto, os defensores do animal rebatem dizendo que a população de lobos chegará em breve à sua saturação, já que são territorialistas e não permitem um número grande de indivíduos numa mesma região.

"É aí que chegamos nessa salada explosiva em que vivemos hoje na França", resume o geógrafo Farid Benhammou, professor da Universidade de Poitiers que há 25 anos estuda os conflitos em torno do lobo.

Farid conta que, dentro do grupo que é contrário à presença do lobo na região, há subgrupos com alas mais radicais e barulhentas, que não raro partem para a violência.

Um exemplo aconteceu em 2015. Durante 15 horas, 50 pecuaristas antilobo fizeram o presidente, o diretor e um agente do Parque de Vanoise de reféns. Eles foram liberados somente após a autorização do abate de seis lobos, juntamente com o afrouxamento das regras de caça.

Até hoje nenhum dos sequestradores foi punido.