O mundo dos anfíbios pede socorro! É preciso agir antes que seja tarde

Os anfíbios desempenham um papel crucial na medicina, no controle de pragas e na manutenção do equilíbrio ambiental. Mas o mundo dos anfíbios está à beira de uma crise sem precedentes, que tem como principal vilã a mudança climática. É o que diz um estudo publicado em outubro na prestigiada revista Nature, intitulado "Ongoing declines for the world's amphibians in the face of emerging threats", que discute as principais ameaças aos anfíbios nas últimas décadas.

Os dados são baseados na segunda Avaliação Global dos Anfíbios (GAA2), que classificou o risco de extinção de mais de 8 mil espécies em todo o mundo. Mais de mil especialistas contribuíram com seus dados e conhecimentos trazendo resultados alarmantes: dois em cada cinco anfíbios estão ameaçados de extinção.

"À medida que os humanos provocam mudanças no clima e nos habitats, os anfíbios se tornam reféns do clima por serem incapazes de se deslocar muito longe para escapar do aumento da frequência e da intensidade do calor extremo, dos incêndios florestais, da seca e dos furacões acarretados pelas alterações climáticas", explica Jennifer Luedtke Swandby, autoridade da Lista Vermelha Global de Anfíbios (RLA), um dos ramos do Grupo de Especialistas em Anfíbios (ASG) da Comissão de Sobrevivência das Espécies da União Internacional para a Conservação das Espécies da Natureza (SSC-IUCN), e gerenciado pela Re:wild.