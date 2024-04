Boto-rosa, tamanduá e outros bichos que podem sumir com a mudança climática

Ludmilla da Costa-Pinto, coordenadora do Setor de Mastozoologia no Museu de História Natural da UFAL (Universidade Federal de Alagoas) é uma das pesquisadoras brasileiras que tem se dedicado a entender como as mudanças climáticas ameaçam as espécies brasileiras.

A Caatinga já sofre

Com foco na Caatinga, bioma brasileiro que já apresenta sinais de desertificação em alguns pontos, Ludmilla estuda como os efeitos do aumento da temperatura e da redução da precipitação (chuvas) interfere na vida dos pequenos mamíferos não voadores que vivem no Nordeste.

A pesquisadora Ludmilla Costa-Pinto Imagem: Divulgação

"Na Caatinga, os efeitos sobre os animais em geral podem ser diretos ou indiretos. Direto no sentido de consequências fisiológicas, como o estresse térmico, que seria o superaquecimento corporal, e estresse hídrico, que seria a sede. Agora, os efeitos indiretos vão desde a redução na disponibilidade de recurso alimentar até a transformação do ambiente como um todo em uma área inadequada para sobrevivência das espécies", explicou.

Em regra, com as mudanças no clima, os animais passam a ter três opções: