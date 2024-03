Uma das menores espécies de morcegos frugívoros é descoberta por cientistas

Não é comum morcegos ao redor do mundo alimentarem-se de frutas. Nas Américas Central e do Sul, porém, frutas fazem parte da dieta de grande parte das espécies de morcegos. Na região Neotropical, que engloba desde parte do México até a Argentina, existem cerca de 100 espécies de morcegos Stenodermatinae, grupo que inclui espécies obrigatoriamente frugívoras.

Dentro do grupo dos morcegos frugívoros há uma grande variação no tamanho, forma e coloração dos indivíduos. Podemos ter desde espécies de coloração uniformemente marrom até animais com o pelo praticamente todo branco, como Ectophylla alba.

O tamanho também varia bastante no grupo com as maiores espécies chegando a ter até 10 cm de comprimento e pesar cerca de 65 g. Os menores morcegos que comem frutas têm um comprimento do corpo de cerca de 4,5 cm e podem chegar a pesar apenas 5 gramas, menos que uma moeda de 50 centavos de real.