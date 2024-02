Uma nova chance: a veterinária que salvou 10 mil animais da eutanásia 

Desde então, Maria Angela não parou. No seu consultório já foram atendidos tucanos, gansos, onças, corujas, gambás, tartarugas, papagaios, lagartos e até pássaros de diversas espécies.

Ela conta que as causas dos acidentes são as mais variadas. "Já recebi desde aves que se chocam com condomínios, quebrando o bico, a animais que foram vítimas de atropelamento, da caça predatória ou até que nasceram com o bico torto", diz.

Em média, o custo do tratamento de cada animal silvestre é de cerca de R$ 5.000. No entanto, tudo depende da espécie e do porte. Isso porque quanto maior o animal, normalmente maior é o custo.

"Parte do que ganho atendendo na minha clínica destino para o voluntariado e assim seguimos."

A médica veterinária conta que a prótese é similar um implante dentário e que a durabilidade é de cerca de anos para aves que se alimentam de sementes, e para a vida toda, no caso de pássaros que se alimentam somente de carne.