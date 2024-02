O que rodovias estão fazendo para evitar acidentes com animais

3) BR-471 - Localizada no extremo Sul do Brasil, o trecho que mais requer atenção do motorista para risco de acidentes com animais é entre Pelotas e Chuí, no Rio Grande do Sul.

4) BR-262 - A rodovia requer atenção do motorista principalmente no trecho entre Três Lagoas e Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

5) BR-163 - Segundo pesquisadores, o risco de atropelamento se concentra em todo o trecho da rodovia que liga duas capitais do Centro-Oeste brasileiro: Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT).

6) BR-153 - O maior risco de acidente com animais é no trecho entre Araguaína (TO) até Marabá (PA).

7) MS-040 - A rodovia estadual, entre Brasilândia e Santa Rita do Pardo, ambos municípios do Mato Grosso Sul, também aparece na lista das rodovias mais perigosas para sofrer acidentes com animais.

Impacto das rodovias para a fauna

Atropelamento - os atropelamentos são apontados como o principal impacto causado pelas rodovias próximas de áreas de vegetação. Estudo aponta que cerca de 475 milhões de animais morrem atropelados por ano no Brasil.