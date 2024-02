Cientistas lutam contra ataque de camundongos a albatrozes no Pacífico

No início, eles encontraram apenas alguns molis com esses ferimentos misteriosos, que incluíam mastigação severa ao longo do pescoço e até escalpelamento. Nas semanas seguintes, eles encontraram dezenas de molis feridos, depois centenas.

Os biólogos ficaram perplexos. Será que um rato preto havia escapado de um barco ancorado? Será que um falcão-peregrino havia chegado com a última tempestade de inverno? Desesperados para identificar o culpado, os biólogos instalaram câmeras em torno dos molis em nidificação.

As câmeras capturaram imagens noturnas bizarras de camundongos rastejando e mastigando as costas e as cabeças de molis. Foi a primeira vez que um camundongo doméstico foi observado atacando um albatroz adulto vivo em um ninho.

Os molis, como muitas aves marinhas, evoluíram sem predadores em ilhas remotas. Como resultado, essas aves marinhas costumam ser estranhamente ousadas e curiosas, puxando os cadarços dos sapatos dos pesquisadores ou mordiscando nossas pranchetas.

Esse fenômeno é chamado de island naïveté (ingenuidade insular, em tradução livre) e, por mais encantador que seja, pode ser um desastre quando predadores não nativos, como ratos e gatos, são introduzidos nas ilhas.

Sem uma cautela inata, até mesmo as maiores aves marinhas podem se tornar presas indefesas de predadores tão pequenos quanto um camundongo.