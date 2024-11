Saiba quem foi Manuel Congo, ferreiro que liderou motim de escravizados

Por volta da meia-noite do dia em que Camilo Sapateiro foi morto, um grupo de cerca de 80 escravizados arrombou as portas das senzalas da fazenda Freguesia. Eles invadiram o pátio, chamaram as escravizadas domésticas que dormiam no sobrado da casa grande. Também foram aos paióis, onde puderam pegar suprimentos, facões e uma garrucha (arma de fogo de cano curto).

Esconderam-se, então, nas matas da fazenda Santa Catarina, que era de outro proprietário. Na noite seguinte, foram até a fazenda Maravilha, também possessão de Xavier. E lá expandiram o motim.

Renderam o feitor e ameaçaram matá-lo — e ele acabou fugindo. Então, abriram as senzalas e convocaram outros escravizados a se juntarem a eles. Arrombaram todos os depósitos e levaram comida, ferramentas e armas. Até porcos conseguiram carregar.

No caminho, passaram pela fazenda Pau Grande, de outro proprietário, e lá também libertaram cativos. A essa altura, o grupo já congregava mais de cem revoltosos.

Quando a notícia se espalhou por outras fazendas, rebeliões começaram a ocorrer em série na região. Todos seguiam em direção à Serra da Taquara, o que indica que havia algum combinado prévio. Calcula-se que cerca de 400 pessoas tenham sido reunidas. Não houve registro de violência contra os brancos.

O ferreiro e o místico

"Era uma luta contra o sistema da escravidão, que pressupunha um processo de liberdade para aqueles escravizados da região do Vale do Paraíba. Mas no fim das contas estava integrado com várias outras ações de fuga desde o período colonial", analisa o historiador Phillippe Arthur dos Reis, pesquisador na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).