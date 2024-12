Mariana Pekin/UOL Dexter: 'O rap sempre trocou uma ideia comigo, era o pai que eu não tinha' Dexter cresceu ouvindo muita música, mas só se encontrou no rap nos anos 1990, ao som de Racionais, principalmente depois de ouvir a música "Pânico na Zona Sul", que retratava a realidade que ele vivia em Diadema. "Acendeu uma luz no quarto escuro da ignorância em que eu vivia", conta. Já o primeiro show do Racionais que presenciou, ele considera ter sido um "chamado" para que de fato trilhasse o caminho da música. "A magia dos caras cantando e dominando a massa nas ideias; uma eloquência, uma coisa bonita que eu nunca tinha visto", lembra. "Foram coisas profundas (...) Falei: 'Quero ser isso aí. Se isso aí é rap, eu vou ser rapper'."

Dexter O rapper foi o convidado de No Tom, programa do TOCA com Zé Luiz e Bebé Salvego.

Vinicius Junior posa com o troféu de melhor jogador do mundo no The Best 2024

Era tão distante, que parecia impossível chegar até aqui. Era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível, mas que podem chegar até aqui"

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, e fez um discurso lembrando da infância simples até chegar a ser exemplo para tantas pessoas no mundo.

