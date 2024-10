Não é preciso nenhum exercício de futurismo para acreditar que, em breve, não viveremos sem Inteligência Artificial. Porém, não existe almoço grátis: para ser gerada, a IA depende de data centers que têm fome de muita, mas muita energia. Com uma demanda de IA que só aumenta no mundo, como gerar toda essa energia com o mínimo de impacto ambiental possível? As Big Techs parecem ter encontrado uma resposta rápida: investindo em reatores nucleares.

Na última semana, o Google anunciou um acordo com a empresa Kairos Power, que deverá fornecer pequenos reatores nucleares para abastecer seus centros de processamento de dados de IA nos Estados Unidos. A Amazon também anunciou recentemente que vai investir mais de US$ 500 milhões para desenvolver pequenos reatores no Estado da Virgínia (EUA). Na mesma esteira, Microsoft fechou um acordo com a Constellation Energy, maior operadora de reatores dos EUA, para reativar uma de suas usinas.

De acordo com o Electric Power Research Institute, a simples execução da resposta para a pergunta: "Pergunte ao Chat GPT" exige cerca de dez vezes mais eletricidade do que uma busca no Google. A depender das fontes de energia utilizadas para suprir tanta demanda, a IA pode aumentar significativamente as emissões de gases do efeito estufa, uma vez que o setor energético é o principal emissor do mundo.

A opção pelo investimento em reatores nucleares pode fazer sentido, se o raciocínio estiver apenas voltado a emissões de carbono. A energia nuclear, neste ponto, pode ser considerada limpa, sim, pois emite poucos gases em sua operação. Porém, se olharmos com uma lente de aumento, há controvérsias. "O primeiro perigo do debate climático é cair nesta armadilha e isolar a métrica do carbono como se ele, sozinho, determinasse se uma atividade é ou não ambientalmente responsável", provoca Marcelo Laterman Lima, especialista em clima e energia.