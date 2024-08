Segunda-feira, 26/08/2024 Adriana Alves, Diretora de Pessoas, Governança e Integridade (CPO) do Pacto Global da ONU - Rede Brasil Pacto Global/ Gabriel Boieras Pacto Global da ONU quer mais saúde mental nas empresas até 2030 Mariana Sgarioni Esta é a newsletter "Negócios Sustentáveis". Inscreva-se para receber gratuitamente no seu email toda segunda-feira. Quantas vezes ficamos atordoados porque não conseguimos responder a todas as demandas - quase sempre urgentes - que chegam ao mesmo tempo por diversos meios, como celular e redes sociais? Não estamos preparados para tanta sobrecarga de informação e para a exigência de respostas tão rápidas. Quem falha primeiro, neste caso, é a saúde mental. A opinião é de Adriana Alves, Diretora de Pessoas, Governança e Integridade (CPO) do Pacto Global da ONU - Rede Brasil. A executiva é também educadora, palestrante, conselheira de organizações, como a Fiesp, e especialista em saúde mental no mundo corporativo. Para cuidar desta questão, o Pacto Global da ONU - Rede Brasil propôs a iniciativa Mente em Foco, em que convida empresas e organizações brasileiras a agir em benefício de seus colaboradores, combatendo estigmas e trazendo a pauta da saúde mental para o centro das decisões. Segundo Adriana, atualmente a iniciativa já conta com a adesão de 93 empresas - a ambição é chegar em 2030 com ao menos 1.000 companhias, impactando 10 milhões de trabalhadores. Na entrevista a seguir, Adriana explica melhor de que forma entende este papel das lideranças hoje em prol da saúde mental corporativa, como a comunicação está diretamente ligada a estes resultados, e por que a orientação deve estar no caminho da diversidade. *** Ecoa: Como está a saúde mental hoje dentro das organizações? Adriana Alves: Existe uma pressão que vem por todos os lados e as pessoas simplesmente não estão dando conta. É um reflexo da pandemia em que houve um aumento do trabalho online. Além da alta demanda de trabalho, com equipes enxutas, percebo que a comunicação está cada vez mais rápida e isso vem trazendo uma dificuldade de relações. Muitas vezes você recebe uma mensagem e não entende bem o tom e isso gera ansiedade. As lideranças não conseguem tangibilizar o que acontece do outro lado e muitas vezes não percebem que sua equipe precisa de ajuda. Ecoa: Qual o papel das lideranças para tornar o ambiente de trabalho mais saudável? Adriana Alves: O líder é o guardião da cultura de uma organização, é aquele que deve promover uma conversa e uma escuta mais ativa, que precisa ser bilateral. Ele deve criar relações de autonomia, segurança psicológica, que permite que a equipe desafie o ambiente e mostre outros caminhos. Com segurança, o líder consegue mapear melhor o ambiente em que trabalha. Ecoa: Como este líder faz isso? Adriana Alves: Em primeiro lugar, melhorando a comunicação, que não dá para seguir como está. E com inclusão, diversidade. Ecoa: Saúde mental e diversidade andam juntas? Adriana Alves: Sim. Divulgamos junto ao CEERT, neste mês, os primeiros dados da pesquisa sobre as ações relacionadas às áreas de Diversidade, Equidade e Inclusão das empresas brasileiras. Os avanços ainda são lentos. Então o papel do Pacto é seguir como agente desta transformação. Kofi Annan dizia que não vai andar só com os anjos e sim com quem ele precisa transformar. Leia mais aqui Publicidade Voluntariado empresarial cresce no Brasil e potencializa estratégias ESG Banco de Imagens/CBVE Além da caridade: voluntariado empresarial se torna estratégia ESG No dia 28 de agosto, em que o país comemora o Dia Nacional do Voluntariado, o aumento do número de ações sociais promovidas pelas organizações - assim como o engajamento dos colaboradores - chama a atenção. Mais do que ações isoladas estimuladas apenas pela solidariedade, o voluntariado corporativo se estruturou e hoje é considerado uma das principais ferramentas de negócios atreladas ao ESG das companhias. De acordo com o último levantamento realizado pelo CBVE (Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial), os programas de voluntariado nas empresas aumentaram 35% desde 2021. Segundo Gislaine Catanzaro, coordenadora da Secretaria Executiva do CBVE, 100% das empresas associadas possuem hoje um orçamento dedicado ao voluntariado e estas iniciativas mobilizam pelo menos 20% do quadro de colaboradores. Entre 2021 e 2023 o investimento total destas empresas foi de cerca de R$ 16 milhões. Criado há 16 anos, o CBVE reúne 28 grandes empresas do país. A pesquisa mostra que 77,8% das associadas afirmaram que as altas lideranças, como gerentes, diretores, presidentes, estão presentes nas ações de voluntariado - 16,7% relataram uma participação ainda mais relevante desses líderes. "Houve uma virada de chave: antigamente, o voluntariado empresarial vinha da benevolência, do trabalho de primeiras-damas, de questões ligadas à caridade, ou religiosas. Hoje ele ganhou um posicionamento perante à sociedade, está estruturado, é percebido pelas lideranças, e está alinhado aos objetivos estratégicos do negócio da empresa", afirma. Leia mais aqui Norcoast espera melhorar o fluxo do comércio nas águas do rio Amazonas em tempos de seca Divulgação Píer flutuante vai ajudar navegação durante seca no Amazonas As águas do rio Amazonas estão descendo cada vez mais rápido. De forma preocupante, o maior e mais caudaloso rio do mundo tem baixado cerca de 18 a 20 centímetros por dia. Autoridades já soaram o alerta e preveem a possibilidade de um período de seca histórico nos próximos meses. Com a estiagem chegando meses antes do período previsto - em geral, ela acontece a partir de outubro -, a navegação, principal transporte de cargas utilizado na região, fica restrito, prejudicando com gravidade a economia. Para minimizar estes impactos, a Norcoast, empresa brasileira de navegação costeira, anunciou uma solução criativa: a instalação de um píer gigante na região de Itacoatiara (AM), que deve mitigar o problema. O píer flutuante de 240 metros de comprimento e 24 metros de largura deverá ficar posicionado antes de dois pontos considerados críticos no rio Amazonas (Tabocal e Enseada do Rio Madeira), que, na época de estiagem, não têm profundidade suficiente para a passagem dos navios. As embarcações deverão atracar no píer, onde três guindastes, com braços de 64 metros, farão a retirada dos contêineres e os posicionarão em balsas para que sigam viagem. "Esperamos desde o ano passado uma resposta do governo para dragagem dos rios que não aconteceu. Como o cenário é pessimista, com eventos extremos previstos, montamos uma operação de guerra. É uma solução de emergência para estancar a crise, mas sabemos que isso não vai resolvê-la definitivamente", afirma Gustavo Paschoa, CEO da Norcoast. Leia mais aqui Dica de Leitura ESG: Teoria e prática para a verdadeira sustentabilidade nos negócios Autora: Ana Cláudia Ruy Cardia Atchabahian Editora: Saraiva Jur O livro explica, de forma didática e interessante, as principais características de cada letra da sigla ESG. A autora pontua por que a aplicação dos programas ESG não devem permanecer apenas no papel e sim compor o DNA da companhia. Compartilhar essa edição