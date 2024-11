Os SUVs premium estão em 'outro patamar'. Audi, BMW, Lexus, Mercedes-Benz e Porsche vão brigar pelo título da categoria no Prêmio UOL Carros 2024.

As marcas alemãs vêm com tudo. O Q8 passou por um recém-lançado facelift e a gama ficou mais enxuta com a versão única de 340 cv (ano que vem chega o novo RS Q8). A nova geração do X2 assume a identidade de SUV cupê e traz um design diferente.

O reestilizado GLB quer continuar a ser o carro premium da família: continua com sete lugares e agora tem novo motor. O Cayenne aposta na ampla gama de versões com opções a gasolina, híbridas, com carroceria de SUV tradicional ou cupê.

A japonesa Lexus vai encarar o quarteto germânico de olho no custo-benefício do novo UX 300h, SUV de entrada da marca com motor híbrido, que faz até 17,3 km/l e custa R$ 300 mil.

O 'Melhor SUV Premium' será conhecido no dia 2 de dezembro, em cerimônia realizada em São Paulo. Enquanto a data não chega, saiba mais sobre todos os cinco finalistas.