Com mudanças pontuais no ano/modelo 2025 apresentado em abril, o SUV da Toyota vem dando um calor no Jeep Compass, líder do segmento. Entre maio e setembro, o Corolla Cross superou o números de vendas do rival feito em Goiana (PE) e se aproximou no acumulado do ano — onde a diferença agora está em menos de 350 unidades. Bem pouco para os SUVs que emplacam 4.000 carros por mês.

A guinada do utilitário japonês veio após a reestilização de meia vida, que deu uma dianteira diferente, com nova grade, e faróis e para-choques redesenhados. Além disso, houve mudanças no arranjo das lanternas e no desenho das rodas de liga leve.

Sem falar no interior, que trouxe um novo painel de instrumentos digital igual ao do sedã homônimo. A central é a mesma de antes, com tela de 9 polegadas.

O que permanece também são os motores. Nas versões a combustão quem dá as cartas é o 2.0 flex aspirado de 175 cv, que perdeu 2 cv para melhorar a eficiência de combustível e as emissões de poluentes. Já o 1.8 híbrido flex mantém os 122 cv combinados com o motor elétrico e pode fazer até 17,5 km/l na cidade com gasolina, conforme números do Inmetro.

O Toyota Corolla Cross tem em sua gama três configurações a combustão: XRE (R$ 183.490), XRX (R$ 195.390) e GR-S (R$ 201.790). Já as híbridas são duas: XRV Hybrid (R$ 206.290) e XRX Hybrid (R$ 212.890).

Confira mais detalhes do Toyota Corolla Cross