A marca francesa entrou na onda dos SUVs cupês com o Basalt. O terceiro integrante da nova fase da Citroën no Brasil é produzido em Porto Real (RJ) ao lado de C3 e C3 Aircross. O modelo aposta no design e também custo-benefício, ao ser um dos utilitários compactos mais baratos do Brasil.

O Basalt parte de R$ 89.990 na versão Feel com o 1.0 flex aspirado de máximos 75 cv e transmissão manual de cinco marchas. As outras três opções Feel (R$ 96.990), Shine (R$ 104.990) e First Edition (R$ 107.390) são equipadas com o difundido motor três cilindros 1.0 turboflex da Stellantis, de 130 cv e 20,4 kgm. O câmbio é sempre automático do tipo CVT.

Com este conjunto, o carro tem médias de 8,3 km/l (cidade) e 9,6 km/l (estrada) com etanol. Com gasolina, faz 11,9 km/l (urbano) e 13,7 km/l (rodoviário). O SUV compacto de 4,34 metros de comprimento e 2,64 m de entre-eixos — porte de VW T-Cross — impressiona pelo espaço interno e pelo porta-malas de 490 litros.

Na opção mais cara, o Basalt tem quatro airbags, rodas de 16 polegadas, central com tela de 10", quadro de instrumentos digital de 7", ar-condicionado digital, sensor de estacionamento traseiro e faróis de neblina.

Confira a avaliação completa do Citroën Basalt