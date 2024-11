O novo 2008 elétrico foi mostrado em julho no Brasil. A revelação do preço (R$ 259.990) e o início das vendas, porém, só aconteceram no último mês de outubro. O SUV elétrico estreou importado da Europa e em opção única de acabamento, a GT.

Afora o retoque visual, o SUV chegou mais potente, com bateria maior e capacidade de recarga ampliada frente ao antecessor. Agora são 158 cv (mais 22 cv), 54 kWh (era de 50 kWh) e carregamento máximo em corrente alternada (AC) de até 11 kW (antes era 7,4 kW). Com isso, a autonomia também teve um pequeno acréscimo: de 235 km para 261 km, dados do Inmetro.

A vida do novo E-2008 não é fácil. É mais caro que as versões de entrada do Volvo EX30 e que os SUVs elétricos da BYD, Yuan Plus e Yuan Pro.

Confira mais detalhes sobre o Peugeot e-2008