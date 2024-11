Vai sair faísca! Isso porque todos os finalistas do Prêmio UOL Carros 2024 na categoria "Elétrico Premium" são novidades. Audi, Chevrolet, Hyundai, Kia e Mini vão disputar a preferência dos jurados até o dia 2 de dezembro, quando será conhecido o grande vencedor.

Último a chegar no Brasil, o Audi Q6 e-tron inicia uma nova fase da marca alemã no Brasil, tanto no design quanto na nova disposição da cabine. O SUV de mais de R$ 500.000 chega para rivalizar com BMW e Mercedes.

Apesar de ser de uma marca generalista, o novato Chevrolet Blazer EV quer uma fatia do segmento premium e se meter entre Audi, BMW e Volvo. A credencial é que o SUV é um dos carros com maior autonomia do Brasil.

A Kia também entra na festa com o EV5, um SUV parrudo com visual bem marcante e que não dá para ficar indiferente. Tem potência comedida (217 cv), mas a autonomia é de gente grande: 411 km. Da Coreia do Sul também vem o reverenciado Hyundai Ioniq 5. O preço do hatch pode jogar contra, afinal custa quase R$ 400.000. Mas o visual, potência e equipamentos são os trunfos.

O novo Mini Countryman é o último a aparecer, mas não o menos importante. Estreou no meio do ano por aqui só em versão movida a bateria e também faz parte do novo momento da marca britânica no Brasil — e no mundo. Cativa pelo parentesco com o clássico Cooper e encanta pelo interior minimalista, tecnológico e descolado.