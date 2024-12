BMW X3: como é a nova geração do SUV de luxo que chega ao Brasil em 2025

Com preço sugerido de R$ 259.900, reduzido a R$ 239.900 para as primeiras mil unidades comercializadas, a Hunter se destaca pela maior capacidade de carga de sua categoria: 1.400 kg.

A Hunter vem equipada com uma ampla lista de itens de série, que inclui luxos como teto solar e bancos elétricos, enquanto a parte mecânica é composta por motor 2.0 turbodiesel de 191 cv e 46,9 kgfm - gerenciado pelo câmbio automático de oito marchas da ZF.

Outra atração do Carona é a Fórmula E. Jorge Moraes traz os bastidores da etapa de São Paulo, disputada no último dia 7 no Sambódromo do Anhembi. Diretamente dos boxes da competição, Jorge Moraes mostra curiosidades como as várias funções do complexo volante dos monopostos, dotados de propulsão 100% elétrica.

Moraes ainda conversa com o brasileiro Sérgio Sette Câmara, piloto reserva da Nissan, e exibe uma tecnologia que nasceu nas pistas e deverá chegar aos carros de passeio elétricos: o carregamento ultrarrápido das baterias, que permite preencher 10% da respectiva capacidade de armazenamento de energia em apenas 30 segundos.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).