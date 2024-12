BYD Dolphin Plus é 1º carro elétrico a obter nota máxima no Latin NCap

No teste, o BYD Dolphin Plus ficou com 92,60% para Ocupante Adulto, 93,17% para Ocupante Infantil, 77,03% para Proteção de Pedestres e Usuários Vulneráveis da Estrada e 85,17% para Assistência à Segurança.

O modelo mostrou boa proteção geral no impacto lateral e proteção marginal do tórax no impacto lateral de poste, proteção para ocupantes crianças e sistemas de assistência com um volume completo de unidades equipadas como padrão.

Parabéns à BYD por se tornar o primeiro fabricante chinês, o primeiro veículo fabricado na China e o primeiro veículo elétrico a obter cinco estrelas no Latin NCAP. Esse resultado representa um marco para o Programa, já que os carros chineses são questionados há muito tempo por seus baixos padrões de segurança, de acordo com os resultados dos testes do Latin NCAP. Alejandro Furas, secretário-geral do Latin NCAP

