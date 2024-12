Caminhão perde controle e cria uma pilha de carros batidos no RJ

Testemunhas dizem que o caminhão, que vinha de Nova Friburgo, saiu da pista, bateu contra um muro e arrastou diversos veículos ainda em alta velocidade.

Ainda cabos de luz foram arrebentados no acidente, deixando a região sem fornecimento de energia. O problema foi corrigido pela concessionária Enel.

