SUV de shopping? Aventureira transforma Jeep Compass para cruzar o Alasca

A jornada, segundo ela, será marcada por desafios como longas distâncias, temperaturas extremas, terrenos acidentados e a necessidade de autossuficiência.

Jornada de superação

A jornada de Katharina pelo Alasca é mais do que apenas uma aventura off-road.

É, segundo ela, uma história de superação e empoderamento feminino. A brasileira enfrenta ainda diversos desafios para transformar seu sonho em realidade, desde a obtenção de patrocínios até a adaptação do veículo para as condições extremas do Alasca.

"Duas coisas foram bem complicadas de quebrar no início do projeto: o fato de ser mulher e o preconceito com o carro para esse uso. Quero mostrar para as mulheres que é possível realizar seus sonhos, mesmo que pareçam impossíveis. A aventura está ao alcance de todos, basta ter determinação e planejamento", conclui.

