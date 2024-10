Blindagem mais barata? Saiba se película protege seu carro de ataques

Uma aproximação rápida, um golpe certeiro, um vidro estilhaçado e lá se foi um celular e/ou bolsa. Essa situação terrível já acometeu muitas pessoas paradas no trânsito ou em um semáforo. Será que a solução é a blindagem? Esse nível de proteção ainda é muito caro, quase sempre acima dos R$ 50 mil, dependendo do carro. Há alguma solução mais barata? Igual não, mas há uma alternativa que é diferente e menos protegida, mas com preços em conta: as películas de segurança.

Elas são chamadas erroneamente como "semiblindagem", o que é um erro e tanto, pois não protegem contra disparos ou resistem durante um longo tempo. O objetivo é proteger contra a situação citada no início do texto, sem, contudo, deixar de ser um alívio no trânsito ou quando o seu carro estiver estacionado.

"Muita gente confunde película de segurança com blindagem, são coisas distintas. Elas oferecem mais resistência em testes de burglary (vandalismo ou invasão), em que são medidas as forças de impacto versus a quantidade de golpes necessários para quebrar o vidro. As películas de segurança exigem um esforço maior de força ou na quantidade de golpes. Não é uma garantia que o vidro não vai quebrar, o objetivo é dificultar e atrasar a invasão", explica Marina Vilela, Especialista de Desenvolvimento de Aplicação Personal Auto da 3M.