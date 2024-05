Ducati Monster ganha versão especial em homenagem a Ayrton Senna

A Ducati informou que 341 unidades serão fabricadas, uma referência ao número de campeonatos que Senna venceu (3) e ao número de corridas que ganhou na Fórmula 1 (41). Seu preço é o equivalente a US$ 26.995 (cerca de R$ 138 mil).

