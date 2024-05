Anitta de shorts na moto: o que diz a lei sobre uso de roupas no trânsito

Não há irregularidade no vestuário do motociclista nem da sua passageira. Não há proibição na legislação de trânsito para uso de qualquer tipo de traje Marco Fabrício Vieira, assessor da presidência da CET-Santos e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito)

Sobre o risco de gerar distração aos outros motoristas e, consequentemente, acidentes, Vieira explica que cada motorista é responsável pela sua segurança no trânsito.

"O condutor deve, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis a segurança do trânsito. Então, em uma distração dessas, não deve afastar essa responsabilidade, muito menos transferir a culpa para a pessoa que usa o traje em questão", analisa.

