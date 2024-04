Tem que trocar o óleo da moto a cada 1.000 km ou é desperdício de dinheiro?

O manual do proprietário que acompanha a moto traz recomendações dos fabricantes sobre o óleo correto e o intervalo entre cada troca. É a partir desta informação que o condutor deve basear-se.

Por que é importante a troca de óleo?

O lubrificante é determinante para o bom funcionamento e conservação do motor.

Para saber qual é a hora certa de trocar o óleo de sua moto, a principal recomendação dos fabricantes é só uma: seguir à risca o manual. Tanto em relação ao óleo a ser utilizado quanto ao intervalo entre as trocas.

"Muitas pessoas trocam o óleo com 1.500 km, mas não há necessidade. É um desperdício de dinheiro e prejudica o meio ambiente. Se utilizar o óleo recomendado e verificar o nível periodicamente, pode seguir as orientações do manual", alerta Alfredo Guedes, engenheiro e supervisor de relações públicas da Honda.

Entretanto, se for preciso trocar o óleo, procure uma oficina, que poderá também substituir o filtro de óleo, além de fazer o descarte correto do lubrificante antigo.