Motos preferidas pelos ladrões: veja as 10 mais roubadas ou furtadas em SP

Levantamento da empresa de rastreamento veicular Ituran indica queda de 6,2% nas ocorrências de roubos e furtos de motocicletas na capital e na Região Metropolitana de São Paulo nos três primeiros meses de 2024, na comparação com igual período de 2023.

O estudo, publicado com exclusividade pelo UOL Carros, é feito com base nos dados oficiais mais recentes disponibilizados no site da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista, informa a companhia especializada na localização e na recuperação de veículos roubados ou furtados.

O que aconteceu?

De acordo com a Ituran, de janeiro a março de 2024 foram registrados 6.759 casos de roubos e furtos de motos, ante 7.208 ocorrências no primeiro trimestre do ano passado

Em 2024, a moto mais visada pelos ladrões é a Honda CG 160, com 2.126 ocorrências de furto ou roubo - quando o bem é subtraído mediante violência ou ameaça

Na comparação com o mesmo período de 2023, houve queda de 11,8% nos casos envolvendo a CG 160

A segunda moto mais furtada ou roubada em 2024 é a Honda CG 150, com 340 registros de roubo ou furto (queda de 10,5% ante 2023)

A motocicleta cujas ocorrências mais subiram, dentre as dez primeiras deste ranking, é a Honda CBX 250 Twister, que teve 201 unidades roubadas ou furtadas de janeiro a março de 2024 (elevação de 32,8%)

Bairros da capital com maior número de ocorrências

Santo Amaro, na zona sul, é o bairro da capital paulista com a maior quantidade de casos de roubo ou furto de motos (114) no primeiro trimestre de 2024. Na comparação com 2023, houve aumento de 6,5% nas ocorrências envolvendo esse tipo de veículo

Santana, na zona norte, aparece em segundo lugar, com 92 ocorrências (queda de 34,7% ante 2023)

Lapa, na zona oeste da capital, e Vila Prudente, na zona leste, ficaram empatados na terceira colocação, com 83 ocorrências cada

