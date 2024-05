Novo VW T-Cross: veja o que evoluiu no SUV e qual versão vale mais a pena

O carro avaliado estava equipado com o pacote Design View (R$ 2.990), que se destaca por trazer bancos com revestimento que imita couro e com detalhes em alto relevo, além de teto e colunas internas pretos. Somado a isso, também contava com o teto solar panorâmico do pack Sky View (R$ 7.360). Portanto, se você quiser um T-Cross Comfortline completo, terá que pagar R$ 171.340. Sem falar em pintura metálica.

Em itens de série, se destacam: ar-condicionado digital automático; rodas de liga leve aro 17 e pneus 205/55; entrada e partida sem chave; painel digital de 10,25"; carregador de smartphone por indução; retrovisores rebatíveis eletricamente; seletor de modos de condução; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; seis airbags; seis alto-falantes; conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay; frenagem automática com detector para pedestres; controle de cruzeiro adaptativo (não tem o stop and go, que freia o carro automaticamente no trânsito e o coloca novamente em marcha); acesso e partida sem chave; frenagem automática pós-colisão e quatro saídas USB-C, duas no console frontal e outras duas no de trás).

O porém é a falta de oferta de itens de segurança oferecidos como opcionais para o Highline, nomeadamente o assistente ativo de permanência em faixa, detector de ponto cego, auxílio de estacionamento e aviso de tráfego traseiro cruzado (com alcance de 40 metros). Poderia ser oferecido também não apenas no Comfortline, como também para o T-Cross mais simples.

Já o Highline 1.4 TSI de 150 cv entre 5.000 e 5.250 rpm e 25,5 kgfm de 1.500 a 4.000 rpm esbanja desempenho, entregando respostas mais autoritárias. Com o motor maior, o T-Cross vai de zero a 100 km/h em 8,6/8,7 s (etanol/gasolina), algo curioso, uma vez que não mudam os números de rendimento do propulsor quatro cilindros com os dois combustíveis. Não muda muito o ajuste mecânico, o vigor é o ponto que ele mais se impõe.