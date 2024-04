Influenciador com 6 mulheres distrai motoristas com moto e garupa seminua

No artigo 55, o CTB diz apenas que "os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança e usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do Contran".

Porém, no Contran nenhum vestuário padrão para circular de moto foi definido até o momento, exceto o colete de segurança para prestadores de serviços de motofrete e mototáxi.

Então, na prática, casos de motoristas ou passageiros usando essas vestimentas estão dentro do que é considerado socialmente aceito.

No vídeo, não há irregularidade no vestuário do motociclista nem da sua passageira. Não há proibição na legislação para uso traje de banho pelos ocupantes do veículo Marco Fabrício Vieira, assessor da presidência da CET-Santos, conselheiro do CETRAN-SP e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran

Sobre o risco de gerar distração aos outros motoristas e consequentemente acidentes, Vieira explica que cada motorista é responsável pela sua segurança no trânsito.

"O condutor deve, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis a segurança do trânsito. Então, em uma distração dessas, por mais atraente que seja, não deve afastar essa responsabilidade, muito menos transferir a culpa para a pessoa que usa o traje de banho", analisa.