Ford E-Transit: testamos o furgão elétrico pelo trânsito caótico de SP

Importada da Turquia, a Ford E-Transit é oferecida em versões chassi cabine - com capacidade 21 m³ - e furgão - que possui cinco capacidades de carga volumétrica diferentes: L2H2, com 9,5 m³; L2H3, com 10,7 m³; L3H2 com 11 m³; L3H3, com 12,4 m³; e L4H3, com 15,1 m³. A capacidade de carga dos furgões varia de 800 kg a 1.000 kg, com a versão chassi cabine podendo levar de 1.300 kg a 2.100 kg.

Uma vantagem é o fato de que em todas as versões furgão só é necessário para o condutor possuir CNH categoria B para guiar. Na versão chassi, a necessidade de uma CNH categoria C se dá dependendo do peso do veículo. O peso total bruto vai de 3,5 toneladas a 4,2 toneladas - quando apenas habilitados categoria C podem guiar.

Do lado mecânico, o veículo tem 269 cv com torque instantâneo de 43,8 kgfm nas rodas traseiras. A unidade motriz é abastecida por bateria de lítio de 68 kWh com garantia de 8 anos ou 160.000 km. Sua autonomia é de 317 km no ciclo WLTP, e o veículo pode ser carregado em corrente contínua (115 kW) a até 80% em 34 minutos e em corrente alternada (11,5 kW) em 8 horas.

Há três modos de condução: normal, econômico e escorregadio - para um maior controle em dias de chuva.

Completa em equipamentos

A cabine da Ford E-Transit dispõe de central multimídia 12 polegadas com conectividade para Android Auto e Apple CarPlay, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, piloto automático adaptativo, alerta de tráfego cruzado, assistente de frenagem autônoma para frente e para trás, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto-cego e a câmera 360°.