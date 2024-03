Câmbio automático: 5 hábitos comuns que detonam a transmissão do seu carro

O especialista recomenda manter o pé no freio sempre que o carro estiver parado, como em semáforos, independentemente da inclinação da via

"Dessa forma, o conversor de torque é desacoplado e o motor fica livre, sem gastar combustível".

5 - Colocar o câmbio em neutro ao parar no semáforo

Câmbio automático pode ser operado por alavanca que percorre um trilho ou trazer comandos no estilo "joystick" Imagem: Divulgação

Motoristas acostumados com veículos manuais têm o hábito de colocar o câmbio em ponto morto ao parar no semáforo ou em congestionamentos

A prática está correta, pois assim o condutor deixa de manter o pedal da embreagem pressionado durante a parada, preservando o componente

Contudo, em carros automáticos, a recomendação é outra: o correto é manter o câmbio na posição "D" e o pé no pedal do freio

"Mantenha na posição "D" com o pé no freio, pois isso mantém o sistema hidráulico pressurizado e os componentes lubrificados. A lubrificação de muitas transmissões automáticas depende da respectiva conexão com as rodas", ensina Claudio Castro.