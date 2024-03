Conheça cinco carros usados que eu recomendo não comprar de jeito nenhum

Não são carros necessariamente ruins. Pelo contrário, alguns são bons no que se propõem, mas, por algum motivo, jamais entrariam na minha garagem.

Falo mais sobre isso no vídeo desta semana.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.